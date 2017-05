Simona Ventura, bomba sexy in bikini

Le ultime ore di relax prima di dedicarsi ai Selfie. Simona Ventura tornerà in tv su Canale 5 a partire dall'8 maggio, ma prima di accendere i riflettori si è sollazzata in vacanza a Porto Rotondo con il compagno Gerò Carraro. Che abbia organizzato il matrimonio? Guarda le foto di Settimanale Nuovo che bomba sexy in spiaggia!

In Sardegna la coppia si rilassa in una sorta di luna di miele anticipata, visto che pare che i due convoleranno presto a nozze. Canotta rosso fuoco e bikini bombastico a fascia la Ventura è stesa al sole, ma non disdegna nemmeno un tuffo nell'acqua limpida di Porto Rotondo. Gerò la segue passo dopo passo tra romanticherie (da gentiluomo le porge il braccio per entrare in acqua insieme) e toccatine strategiche (una mano birichina nei boxer). Guarda le foto delle vacanze di SuperSimo...