Simona Ventura al mare tra bikini e baci a Gerò

Sta ricaricando le pile in vista della prossima stagione televisiva. E quale modo migliore per rilassarsi e rigenerarsi se non quello di una lunga vacanza d'amore? Simona Ventura è spiaggiata in Costa Smeralda e tra bagni in mare, tuffi e tintarella si lascia coccolare e baciare dal suo Gerò Carraro, come mostrano le foto di Chi.