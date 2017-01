Simona Izzo e le altre stravolte dal botox

SIMONA IZZO, L'ULTIMA DI TANTE...

Ospite di Bruno Vespa al programma Rai Porta a Porta, la regista appare decisamente cambiata. I giornali titolano sul volto magicamente ringiovanito, gli internauti si scatenano nei commenti e nelle illazioni. "Ieri sera ho visto una che aveva la voce di #SimonaIzzo e non le assomigliava per niente...” scrive una; "#SimonaIzzo ma che cavolo gli è venuto in mente di farsi?!? Stava tanto bene prima!! Che follia!!” aggiunge un altro; "Ma che è successo a #SimonaIzzo ???” ripetono in tanti.

In effetti era impossibile non notare le rughe d'espressione completamente sparite, le labbra a canotto e un volto molto più giovane. Ma lei lo aveva detto qualche mese fa in un'intervista a Di Più: "Mi sono fatta il lifting e ne sono felicissima. Lo consiglio a tutte". E aveva aggiunto: "Non è finita qui. Ne ho già parlato con il medico e, molto probabilmente, intorno ai 65 anni dovrò fare un altro lifting. Nel frattempo continuo a tenere curata la pelle del volto". Ma a quanto pare deve aver deciso di rifarsi ancora, prima dei 65...



THURMAN, ZELLWEGER, ZETA JONES...

Non solo la Izzo, sono molte le star sedotte dalla chirurgia estetica e che si sono ritrovate un un volto drasticamente rifatto. Uma Thurman non lo ha mai confermato, anzi ha parlato solo di trucco nuovo, ma pare che l'attrice abbia dato un nuovo volto alla sua espressività grazie al botulino. Renée Zellweger è stata stravolta dalla chirurgia, mentre Catherine Zeta Jones si è fatta spianare le rughe e ringiovanire il viso.