Silvia Provvedi, topless al mare con il nuovo amore

Dopo un bel bagno rinfrescante, Silvia e Francesco si dedicano ad un po' di sano sport sulla spiaggia. Presi in mano i racchettoni è tempo di una partita... e lei decide di affrontarla in totale libertà! Via il pezzo di sopra del bikini, la Provvedi mette in mostra tutte le sue doti.



Grazie a Federico, che a 27 anni è un imprenditore affermato per via della sua attività proprio a Formentera, la cantante ha ritrovato il sorriso e la serenità, dopo la brusca rottura con l'ex re dei paparazzi. "E iniziai finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare: situazioni, persone, gusti, cose. C'è chi lo chiama egoismo, io lo chiamo amor proprio", aveva scritto di recente la Provvedi sui social, proprio a testimonianza della svolta anche in ambito sentimentale.