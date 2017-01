Silvia Provvedi "distrutta" sul letto in lingerie...

Cosa ci sia stato e cosa ci sia ancora davvero tra i due nessuno può dirlo. Certo è che Corona è sempre più "preso" dalle sue attività imprenditoriali con il marchio "Si puede" e da suo figlio. Qualcuno azzarda che Silvia gli abbia chiesto un impegno più serio con lei e che lui abbia preferito un "no grazie". Ma sono solo i soliti "si dice". Di certo a dire il vero non c'è neppure che i due siano tornati single. Silvia smentisce e dice: "Mi godo questa storia, come mi sono sempre goduta le storie passate, senza farmi troppi castelli e vivendo alla giornata"... Per il momento la sua giornata è finita e lei si è buttata sul letto per un riposino... da sola.