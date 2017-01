Silvia Provvedi "dimentica" Corona e posa in topless con la sorella

Da quando sono tornate sulla terra ferma, dopo l'avventura sull'Isola dei famosi Giulia e Silvia Provvedi, ovvero Le Donatella non si sono fermate un attimo. Serate da dj, Playboy, mondanità e... Fabrizio Corona. Con l'ex paparazzo Silvia, la bruna delle due sorelle, ha avuto una breve love story molto "mediatica". Tutto finito però adesso, almeno così dice lei, che insieme a Giulia posa in topless per una campagna di gioielli e posta lo scatto su Instagram. L'importante è non perdere visibilità.

L'attenzione dei media prima di tutto. Che sia per la "dubbia" relazione con Corona o per la copertina di Playboy senza veli, quel che conta è apparire e far parlare di sé. L'Isola le ha lanciate nel mondo dello showbiz e adesso le due sorelline non ne possono più fare a meno. Peccato che non abbiano molto da offrire, se non qualche gossip e qualche nudo... ogni tanto.