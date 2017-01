Silvia, nuda nella piscina dell'hotel... aspettando Corona

Si rilassa completamente nuda nella piscina di un hotel di lusso di Milano. Silvia Provvedi, la mora delle Donatella, si lascia scattare una foto intrigante per i fan. Poi trascorre una notte di fuoco con Fabrizio Corona che la sveglia con una carezza sul viso prima di partire per altri shooting.

Petto nudo e aria rilassata anche per Fabrizio che posta uno scatto da una tenuto sul lago di Como, dove la fidanzata posa in costume da bagno per un servizio fotografico. L'amore tra i due procede a gonfie vele mixando passione e lavoro. “Sono felice e soddisfatto e non ho certo bisogno di cercare altrove le chiavi della mia felicità” ha detto di recente in un'intervista Corona.