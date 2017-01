Si avvicina il Natale, tutti i vip in montagna

Il grande classico non delude. D'estate al mare e d'inverno in montagna. Imbaccuccati, ma sempre fashion, i vip abbandonano per qualche giorno le loro case in città e si trasferiscono nelle località invernali più rinomate. Alessandro Sallusti alle piste da sci preferisce una passeggiata nel centro di Cortina con la sua compagna Patrizia D'asburgo Lorena, mentre Costanza Caracciolo, tornata single, si gode un po' di relax con alcune amiche in baita. Gianluca Vacchi si rifugia nella sua dimora invernale con Giorgia Gabriele. I due prima si riscaldano davanti al camino, poi si mettono in costume per un balletto all'aperto.



Cecilia Rodriguez si gode il panorama di Bormio dal balcone del suo albergo. Per la sorella di Belen una vacanza rilassante con il fidanzato Francesco Monte.



Anche Anna Falchi a Corvara per un matrimonio si regala un selfie tra i monti, mentre Ariadna Romero respira "aria pulita" ad alta quota.



Vacanze sulla neve anche per Alba Parietti di casa a Courmayeur. Insieme ad un gruppo di amici e al figlio Francesco, sorride felice su Instagram.



E poi ancora, Alena Seredova, Linda Morselli e... GUARDA LA GALLERY