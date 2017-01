Shopping natalizio last minute per le vip

09:38 - C'è chi pensa al proprio look delle feste, chi cerca regalini last minute, chi curiosa tra gli accessori più glam, chi si diverte anche solo a passeggiare guardando le vetrine con un'amica. Ecco una carrellata di vip impegnati nello shopping prenatalizio: da Michelle Hunziker a Mariana Rodriguez, passando per Cristina Chiabotto, Debora Salvalaggio, Rosie Huntinghton.

Michelle Hunziker, avvolta in un cappottino rosso, si dedica agli ultimi acquisti in compagnia del bodyguard. Entra in una boutique del centro di Milano e sceglie calze in cachemire pregiate: chissà se servono al marito Tomaso Trussardi oppure sono regali da mettere sotto l'albero. Shopping di coppia in un negozio di calzature, invece, per Serena Autieri e il marito Enrico Griselli.



Mariana Rodriguez, accompagnata da un amico, sceglie il look per Capodanno. Prova un paio di stivaloni di pelle fin sopra il ginocchio e piuttosto appariscenti, posa davanti allo specchio, sorride, ammicca. Selfie con l'amica Debora Salvalaggio per Cristina Buccino. Le due passeggiano per Milano e tra una vetrina e l'altra si scattano foto social.



Rosie Huntinghton sceglie tra le borse l'accessorio più trendy, mentre Cristina Chiabotto passeggia in via Montenapoleone alla ricerca del regalo last minute elargendo sorrisi ai flash.