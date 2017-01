Shopping-mania da vip: ecco cosa comprano

Un giubbino di pelle tutto da provare, un tacco vertiginoso con cui falcare, una nuova pochette per la cena di gala o solo un giro per vetrine per cercare il capo giusto che manca nell'armadio. Complice il cambio di stagione, le vip in questi giorni si sono letteralmente scatenate. Tutte a fare shopping nel quadrilatero! Dalla Satta con il Boa alla Galanti con l'amica, passando per la Marini, la Lodovini e perfino Lapo.

Nemmeno il rampollo Lapo Elkann resiste alla shopping-mania milanese. In questi giorni nel capoluogo lombardo insieme all'amico Alessandro Martorana ha fatto incetta di oggettistica per la casa a basso costo, senza dimenticare un giro in sartoria per un completo su misura.



Melissa Satta ha preferito dedicarsi alle scarpe dal tacco alto. Nella sua boutique preferita di via Montenapoleone, accompagnata da Kevin Prince Boateng, la showgirl ha provato le calzature dal tacco vertiginoso sotto lo sguardo vigile del compagno che si divertiva a fotografarla.



Shopping tra amiche per Claudia Galanti. Compere con il broncio invece per Valentina Lodovini. Prove in camerino con i flash puntati per Valeria Marini. Guarda tutte le vip "spendaccione"...