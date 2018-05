Shopping & pranzi di lusso, vip nel mirino dei paparazzi

Si consola con gli acquisti e con il cibo Alvaro Morata dopo mancata convocazione in Nazionale spagnola. Il calciatore del Real Madrid che aspetta due gemelli dalla moglie italiana Alice Campello spera di tornare alla Juve e fare rientro nel Belpaese. Nel frattempo si allena facendo shopping italiano a Milano.



Anche Matteo Darmian arriva in trasferta a Milano. Il calciatore della Nazionale italiana e del Manchester United, insieme alla moglie si concede un pranzo e un po' di compere nel quadrilatero della moda.



Dopo l'esperienza di "Ballando con le stelle", Akash Kumar, modello dagli occhi celesti, non riesce più a passeggiare in centro senza essere fermato dai fan per un selfie: eccolo con gli amici in via Montenapoleone. E che dire di Chiara Ferragni? Da quando è rientrata a Milano non c'è uscita che non sia paparazzata.



Non cambia il clima a Roma, dove a finire nel mirino dei flash è la cantante Alessandra Amoroso, beccata in compagnia di due amiche.