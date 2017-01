shopping da vip, guarda cosa comprano

12:27 - Vip in fermento tra le boutique del centro di Milano e Roma. In cerca di abiti, scarpe e tappeti, vengono pizzicate Rocio Muniz Morales, fidanzata di Raoul Bova, Emma Marrone, Michelle Hunziker in dolce attesa, accompagnata dalla piccola Sole, e Mara Venier che con il sorriso stampato sulle labbra, passeggia in Montenapoleone in tuta.

Entrano in lussuosissimi negozi senza batter ciglio e ne escono soddisfatte con grandi shopping bag sotto il braccio. Rocio Morales, prossima valletta a Sanremo, prima si concede un giro nel laboratorio dello stilista Sandro Ferrone, poi fa acquisti da Armani. Bellissima, in total black non risparmia sorrisi nemmeno ai fotografi che la seguono passo passo.



Anche Emmma Marrone, in partenza per la kermesse sanremese fa tappa a Milano da Casadei per provare vertiginosi tacchi neri. In jeans, con la camicia a scacchi legata in vita e i capelli raccolti, abbozza una passerella alla ricerca della scarpa perfetta.



Michelle Hunziker a un mesetto dal parto, è alla ricerca di un tappeto per casa. In un famoso negozio del centro ne ammira i vari modelli accarezzandole il vello. Con lei, in splendida forma, c'è tutta imbacuccata la sua seconda bambina, Sole.



Sempre nel capoluogo meneghino, in scarpe da tennis e abbigliamento comodo, troviamo una solare Mara Venier. Con i capelli sciolti e gli occhiali da sole passeggia da sola ammirando le vetrine.