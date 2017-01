1 ottobre 2014 Shakira, pancino ben in vista A Parigi si concede un po' di shopping e nonostante il look total black le forme arrotondate iniziano a notarsi... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:15 - Spese pazze a Parigi per Shakira che, per la prima volta, mostra il suo pancino. La cantante, che ha da poco confermato le indiscrezioni sulla sua gravidanza, non ha potuto nascondere le curve morbide sebbene indossasse un look total black... L'annuncio ufficiale era arrivato dal suo Twitter un mese fa: lei e il compagno Gerdard Piqué sono già genitori del piccolo Milan, di un anno e mezzo.

Borsalino calato, sguardo raggiante e un sorriso timido ai fotografi: Shakira, a Parigi, non si nasconde. Anzi... La cantante si trova nella capitale francese per seguire il compagno, in trasferta per una partita di Champions League. E mentre Piqué coccola il piccolo Milan, lei ne approfitta per un giro sugli Champs-Élysées...



"Mi piacerebbe avere otto o nove figli con Gerard - aveva dichiarato qualche tempo fa in un'intervista - vorrei una piccola squadra di calcio!". Detto,fatto. Dopo Milan - nato il 22 gennaio 2013 - eccola pronta a regalare un nuovo bebè a Gerard. I due, insieme da quattro anni, non hanno mai fatto mistero di volere una famiglia numerosa e di amarsi moltissimo... Basta curiosare sui social le loro foto insieme, tra abbracci appassionati e sguardi complici...