Shakira e Piqué, baby shower online

10:09 - Manca poco al parto del suo secondogenito e Shakira ha deciso di condividere online e in modo solidale il babyshower. Con Gerard Piqué posa sul suo profilo social mostrando il suo pancione di nove mesi e una felicità incontenibile. La cantante, che è anche ambasciatrice Onu per i minori, e il calciatore invitano i genitori ad acquistare sul web i regali e gli aiuti per i piccoli che vivono nelle zone più disagiate.

Il bellissimo ritratto di famiglia dunque è per una causa solidale perché fa parte della campagna Unicef. Shakira posa in abito bianco in pizzo e si accarezza il pancione tondo, mentre Piqué la abbraccia tenendo strette le curve della 38enne. Il secondogenito sarà ancora un maschietto.



“Il nostro secondo figlio arriverà presto . Vi invitiamo a partecipare al nostro WorldBabyShower per l'Unicef. La vostra generosità ha reso la campagna con UNICEF un enorme successo! Vediamo se possiamo aiutare ancora più bambini che hanno bisogno...” cinguetta la cantante che anche per la nascita del primo figlio aveva organizzato una raccolta fondi benefica.