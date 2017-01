15 gennaio 2015 Sguardi ammiccanti e pose da vip, ecco il calendario made in Veneto "Bellezze venete 2015" è il calendario realizzato da modelli non professionisti che si sono lasciati fotografare per scopi benefici Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:17 - Giovani, carini e veneti. E' il profilo dei protagonisti del calendario Bellezze venete 2015, nato nove anni fa da un'idea dell'art director padovano Paolo Braghetto. Dodici mesi tra pose sexy e scatti da vip, realizzati immortalando modelle e modelli senza esperienza. Tutto "made in Veneto" e per scopi benefici. L'iniziativa quest'anno sostiene l'associazione Perilmondo onlus che sta costruendo una scuola a Gaza.

Qualche miss locale, ma soprattutto tante ragazze qualunque negli scatti del calendario che ha inserito anche tre muscolose presenze maschili a beneficio delle signore. Per gioco o forse per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, cameriere, studentesse e commesse si sono cimentate con casting e shooting regalandosi una foto patinata.



Pose sexy e sguardi ammiccanti, ma anche immagini scanzonate e leggere. Dalle ragazze ombrellino del motociclismo, alla cover girl in bikini tipica dei magazine, le citazioni non mancano. E pure gli amanti dello stile retrò in bianco e nero sono accontentati. Il tormentone social si trasferisce sulle pareti nello scatto del selfie di coppia e attenzione alla sexy barista total black.