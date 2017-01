Sfilata sociale per vip davvero... in gamba

Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli le tengono alte per favorire la circolazione, Laura Cremaschi le mostra imbiancate dalla schiuma di sapone durante una seduta rilassante in una vasca da bagno. E poi ci sono quelle di Alessandra Amoroso, la modalità è sempre quella del relax totale, per lei su un'amaca in perfetto stile estivo. Raffaella Fico intreccia le sue lunghissime gambe con quelle della sua piccola Pia, Pamela Prati "veste" le sue con una seducente calza a rete, mentre Veronica Graf, ex gieffina, mostra tacchi a spillo e sottoveste in pizzo, per rendere lo scatto ancora più intrigante!