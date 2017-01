Sfila l'uomo, le vip tra parterre e party

12:51 - Non solo Paris (Hilton). Gara tra i brand di moda maschile ad accaparrarsi le prezzemoline vip per assistere alle sfilate, presenziare ai party o animare le feste più esclusive che vivacizzano la settimana della moda milanese. Non solo la Hilton come djset da Cavalli, ma anche tanti nomi famosi su e giù per le passerelle. Ecco una carrellata di chi c'era...

In grande spolvero da John Richmond è arrivata Nina Moric, intrigante e sensuale in total black con tanto di minidress che metteva in risalto le sue gambe lunghe e affusolate e giacchino di pelle per conferirle quell'aria tremendamente rock e sexy che ben si adatta alla modella. Da Richmond anche Maddalena Corvaglia accompagnata dal marito Stef Burns, Aldo Montano e J-Ax.



All'inaugurazione della boutique La Perla non manca la presenza della prezzemolina della moda Cristina De Pin. La showgirl e moglie del calciatore del Milan, Riccardo Montolivo, sfoggiava un top in pizzo da urlo. Con lei anche Natasha Stefanenko, sbarcata a Milano con il marito proprio per assistere agli eventi più glamour in città.



Da Philip Plein oltre a Paris Hilton, anche Natalia Mesa Bush, mentre da Vivienne Westwood una scollatissima Justine Mattera, Barbara Snellenburg e Nina Zilli. Ma gli eventi non sono ancora finiti e le vip sono pronte a ”sfilare” per party e feste...