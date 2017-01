Sfidano il freddo, ecco le vip in topless

ANGELO DI VICTORIAʼS SECRET Sara, shooting in lingerie o senza

Uno degli angeli più sexy del momento e decisamente generosa con i follower Sara Sampaio posa per uno shooting bollente in lingerie sulla spiaggia. Reggiseno bianco e slip a vita alta in pizzo per la bella modella che sul suo profilo social regala scatti senza nulla addosso.