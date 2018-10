Sfera Ebbasta e Taylor Mega, baci nella notte

Secondo il settimanale, Sfera Ebbasta (25 anni) e Taylor (24) si sarebbero conosciuti prima su Instagram, dove entrambi sono seguitissimi, poi "dal vivo". Lei con un miniabito rosa scollato sul décolleté sorride al rapper che invece tiene il cappuccio della felpa in testa, forse per godersi il tête-à-tête senza farsi riconoscere dai fan. I due cenano insieme in un noto ristorante in centro dove incontrano Michelle Hunziker che, da buona "padrona di casa" si avvicina a loro per un saluto, e poi passeggiano al chiaro di luna e... un bacio tira l'altro.



Entrambi hanno fatto della provocazione uno stile di vita. Lui con i suoi testi crudi e la sua musica è il primo italiano a entrare nella top 100 mondiale di Spotify, lei, con un profilo social costellato di pose conturbanti, la scorsa estate ha alimentato il gossip per un presunto flirt con Flavio Briatore, smentito via social dallo stesso imprenditore. Resta il fatto che Sfera Ebbasta e Taylor Mega formino una coppia effervescente. Che Fedez e Chiara Ferragni debbano iniziare a preoccuparsi?