Sexy e mignon, quelle che... i centimetri non contano

Icone di seduzione, note per le curve, per la bellezza prorompente, per il fascino, eppure bassine. Tante le star per le quali i centimetri non contano. Del resto, anche nello showbiz pare possa valere il detto che “nella botte piccola sta il vino buono”. Sotto il metro e sessanta di altezza troviamo la Kardashian, le sorelle Holsen, Lady Gaga, la Hayek, la Minogue, la Portman...