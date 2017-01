Sergio Arcuri: "Macché figlio da Mercedesz, ci siamo lasciati da tempo"

E' sulle pagine di Novella che Sergio Arcuri vuol fare chiarezza sulla sua storia d'amore con la Henger per rispetto al padre, alla madre e alla sorella Manuela: "Da circa un mese non ci vediamo più, ci siamo praticamente lasciati. Mercedesz però continua a rilasciare interviste dove dice che ci frequentiamo ancora e nell'ultima ha detto a un giornale che le avrei chiesto di avere un figlio. Non è vero, non abbiamo mai parlato di costruire una famiglia né di figli. Si è inventata tutto".



Il loro allontanamento è avvenuto in modo naturale da parte di entrambi: "Non ci siamo "persi", non ci siamo innamorati. Del resto ci siamo frequentati anche poco". I due hanno iniziato a vedersi da metà agosto, ma poi gli impegni di lavoro di entrambi li hanno tenuti lontano.



Intanto nell'armadio di Sergio ci sono alcuni vestiti della sua ex e lo spazzolino da denti è ancora in bagno : "Cose che evidentemente non le servono visto che non si è mai preoccupata di venirsele a prendere", afferma lui che non riesce a mettersi in contatto con la sua ex per chiarire la loro posizione. "Non sono arrabbiato con lei, perché infondo è una brava ragazza. Però non deve raccontare falsità: basta dire che siamo fidanzati", conclude.