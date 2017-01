Serena Williams, sedere al vento in vacanza

Un pezzo da novanta. In tutti i sensi. Serena Williams, pizzicata dal settimanale Novella 2000 in vacanza alle Bahamas, mostra le sue curve in bikini. La tennista, che dovrebbe fare il suo ritorno alle competizioni il prossimo 2 gennaio nel torneo WTA di Auckland, si diverte sulla spiaggia tra allenamenti con la boxe e “pesanti” abbracci.