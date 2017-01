Serena Rossi è diventata mamma: benvenuto Diego

Fiocco azzurro per Serena Rossi e Davide Devenuto, che hanno dato il benvenuto al loro Diego. Il bimbo è nato il 5 novembre (con qualche giorno di ritardo rispetto alla data del parto, prevista il 30 ottobre) e la neomamma ha annunciato su Facebook il suo arrivo pubblicando una foto del braccialetto di riconoscimento. I neogenitori hanno in progetto di sposarsi, ma senza fretta. Per ora si stanno godendo il loro Diego in tutta tranquillità.