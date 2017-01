23 gennaio 2015 Serena Autieri: "Un altro figlio in cantiere" L'attrice, madrina dell'iniziativa Chicco di felicità, si racconta ai nostri microfoni sul suo ruolo di mamma di Giulia e non solo... di CHIARA BESANA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:02 - "E' stato un anno ricco di impegni lavorativi e di grandi soddisfazioni, ma per il 2015 penso a un altro figlio" ha detto con uno splendido sorriso e con gli occhi colmi di emozione. Serena Autieri, si racconta a Tgcom24 e parla sì di lavoro, confessando che sta esaminando alcune proposte importanti, ma soprattutto della sua vita di mamma.

Nei grandi occhi verdi dell'attrice traspare tutta la sua gioia nel vivere giorno per giorno con Giulia Tosca, la piccola di casa di soli 22 mesi, avuta col marito Enrico Griselli. "La porto sempre sul set con me e quando possiamo ci ritagliamo momenti solo per noi. Oggi è venuta a Milano e domani partiamo per la montagna".



Madrina d'eccezione per la nuova edizione del Chicco di felicità, che quest'anno vede la collaborazione tra Chicco e Coccinelle per la raccolta fondi a favore di Ai.Bi., Serena si è lasciata andare a sincere lacrime di commozione durante la conferenza di presentazione. Dopo il doppiaggio del film "Frozen", sembra davvero che per la bella attrice il tema dei bambini ricorra sempre di più.



Sensibile al tema dei minori in attesa di adozione, l'Autieri è stata da poco protagonista del film "Ambo", commedia d'amore sul tema della famiglia. Nella pellicola l'attrice ricopre proprio il ruolo di una moglie, desiderosa di una seconda gravidanza, che però non sembra arrivare. "Sono la madrina perfetta" ha detto emozionata ai nostri microfoni, aggiungendo anche di voler presto regalare a tutte le amiche la Bustina della Felicità by Coccinelle. In giro per l'Italia con la tournée teatrale della "Sciantosa" l'attrice napoletana è ora pronta al bis.