Seni ingombranti, le vip si strizzano

11:30 - Sempre più scoperti e sempre più strizzati, sono gli incontenibili décolleté delle star messi in evidenza con un piccolo aiutino. E così abiti attillati, reggiseni push-up, fasce e corpetti entrano in azione per un risultato esplosivo. Da Cecilia Capriotti a Kim Kardashian, a Maddalena Corvaglia... sbircia nel "balconcino" delle vip.

Castigati per essere esaltati. È il destino di molto seni famosi costretti a soffrire per apparire. Ma il risultato è sconvolgente. E la soddisfazione è tanta. Le star dello showbiz amano essere ammirate e corteggiate e sanno come portare a casa i complimenti. Se all'interlocutore cade l'occhio sul balconcino, il look ha funzionato.



Non ci stancheremo mai di vedere il seno compresso in lingerie super sexy di Cecilia Capriotti e nemmeno quello di Claudia Romani, che da Miami fa impazzire gli italiani con la sua prosperità. Ma anche Maddalena Corvaglia, in un abito bianco e nero è insuperabile. Kim Kardashian evidenzia il "balconcino" con una fascia nera mentre la bellissima Barbara d'Urso alla recente festa di compleanno di Alessandro Martorana ha osato con un vestito nero a fascia che ha esaltato ancora di più le forme della sua naturale bellezza.



Anche Victoria Silvstedt, Laura Torrisi, Anna Tatangelo, Belen e Karina Cascella offrono uno spettacolo imperdibile...