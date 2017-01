Seni e sederi all'aria, che sviste da vip!

10:01 - Slip e perizoma che spuntano dai jeans, scollature provocanti che non nascondono tutto, gestacci davanti ai flash e incidenti sexy e pericolosi. Le vip finiscono nel mirino dei paparazzi per siparietti a luci rosse. A volte sono voluti, altre no. Come per Eva Longoria che per uno scatto social non si accorge di incastrare i capelli dell'amica nel suo décolleté. E poi Eva Riccobono, Maddalena Corvaglia, Rosalinda Celentano e tante altre.

La prima uscita primaverile in un parco milanese regala un siparietto hot ai flash che immortalano il fondoschiena di Maddalena Corvaglia intenta a conversare con amiche e figlioletta. Anche Eva Riccobono mostra gli slip mentre è seduta all'aperto in un ristorante meneghino mentre imbocca il piccolo Leo. E che dire di Rosalinda Celentano? La sua è più che una svista: davanti ai fotografi non si trattiene e regala un gestaccio da prima pagina.



Hilary Swank finisce per mostrare le cosce durante un accavallamento pericoloso in televisione, mentre Efe Bal al Chiambretti Night si aggiusta l'abito birichino che rischia di lasciarla a seno nudo. Jessica Alba al mare si sistema lo slip del costume e il lato B è prontamente immortalato dai fotografi. A Cannes, invece, le occasioni per le sviste - volute o non - si sprecano. Tra i siparietti più bollenti si candidano quelli di Sophie Marceau con le mutande in bella vista e Miranda Kerr che, oltre allo spacco fino al sedere, mostra un décolleté ad alto tasso erotico.