Semi topless e culotte, guarda gli scatti della nuova Anna Tatangelo

10:42 - Culotte a vita alta, calze a rete, giacca senza sotto nulla. Un seno prorompente che si intravede appena e stuzzica la curiosità dei lettori, uno sguardo sensuale e intrigante, tacchi a spillo e cappellino in testa. Ecco la nuova Anna Tatangelo. Posa da diva sul settimanale Chi: gioca maliziosa con i capelli e lascia senza fiato.

Sarà sul palco dell'Ariston e c'è grande curiosità per vedere che look sfoggerà (oltre all'attesa per il suo brano, ovviamente). Intanto sexy e seducente dice: “Gigi lo conquisto anche con un piatto di pasta”. E delle sue apparizioni social rivela: “Volevo far conoscere un'Anna diversa, meno algida e distaccata. Ho una vita normale, faccio la mamma, e ho preso coscienza del mio corpo”.