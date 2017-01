Selfie vip, ora va di moda con i fan

11:30 - Se una volta erano i fan a volersi fare un selfie con il vip, ora sono i famosi a scattare foto con il pubblico. Lo hanno fatto in tv anche Mara Venier, Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini: una foto ritratto in studio per la gioia dei follower. Ma nella nuova mania ci sono cascati in tanti: da Melita Toniolo a Costanza Caracciolo, passando per Belen e non solo.

Cogliere l'attimo sì, ma inquadrarlo anche in un contesto. Non basta più fotografarsi in un momento particolare e immortalare la propria espressione di gioia, stupore, felicità, meraviglia. E se c'è il pubblico o in fan in delirio è decisamente meglio. Così Melita Toniolo e Costanza Caracciolo si sono “selfate” con i tanti ammiratori alle spalle festanti per la loro presenza al Cosmoprof.



Mara Venier, Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini hanno scelto lo studio dell'Isola dei famosi con il pubblico alle spalle per uno scatto a tre. Reese Witherspoon ha immortalato i tanti fan accorsi per vedere il red carpet degli Oscar. Jennifer Lopez si è fotografata negli studi di American Idol con il pubblico del talent musicale.



Ma i selfie con i fan vanno in scena non solo nelle grandi occasioni. A volte basta un nugolo di ammiratori per far scattare la voglia di scattare. Ne sono un esempio i selfie di Belen, David Beckham, Alessandro Del Piero, Arisa e tanti altri...