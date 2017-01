Selfie senza trucco, alle vip piace mostrarsi anche al naturale

10:07 - Uscire senza trucco non è un tabù. Nemmeno per le vip. Non solo farsi beccare senza make up è diventata un'abitudine consolidata, ma le belle addirittura scelgono di farsi selfie al naturale per mostrarsi ai follower proprio come mamma le ha fatte. Alcune dimostrano tutta la loro naturale bellezza, altre sono un po' più coraggiose... Guardare per credere.

Ellen Hidding sceglie le foto struccata durante una vacanza tropicale in cui si mostra in bikini. Non è però la prima volta che la bella di origini olandesi sceglie scatti nature. Stessa scenografia marina per i selfie senza make up di Ana Laura Ribas e Anna Safroncik. Mentre Caterina Balivo sui suoi profili social tra foto d'ordinanza e quelle casalinghe ama svelare il suo volto struccato.



Non temono certo la visione senza filtri Federica Pellegrini, Elena Santarelli, Maddalena Corvaglia e Francesca Chillemi. Per un'ex reginetta di bellezza, una nuotatrice mondiale, un'ex velina e un'ex naufraga stare senza trucco e parrucco non è certo un problema.



Ma alla lista delle vip che regalano scatti senza make up si aggiungono anche Lucia Ocone, Simona Ventura, Federica Fontana, Elisabetta Canalis e Carolina Marcialis.