Selfie in bagno: davanti allo specchio, nella vasca o sul wc... i vip si scatenano

Scordiamoci foto ricordo di panorami mozzafiato, tavolate in compagnia e monumenti maestosi. Basta dare uno sguardo ai social per capire che è il bagno il luogo in cui i vip amano scattare selfie su selfie. Che sia pubblico o di casa poco importa, l'importante è che ci sia uno specchio, una vasca e un water. Guarda gli scatti di Belen, Margherita Zanatta, Melita Toniolo, Costantino Vitagliano, Sara Tommasi e tanti altri...

Non è il locale più elegante, ma di sicuro è il più confortevole. Quello in cui ci si rilassa con un bel bagno, come fanno Emma Marrone, Eva Riccobono, Cristina Buccino, Francesca Testasecca e Carolina Marcialis (che piazza anche la tv sul water) e quello in cui si scoprono pregi e difetti davanti allo specchio luminoso. Sara Tommasi, Rita Rusic, Costantino Vitagliano coperti solo dalla biancheria intima ne sanno qualcosa: per loro pose super sexy tra lavandino e doccia (e di difetti ben pochi).



Non mancano anche scatti simpatici e provocanti: Belen, nel bagno di un locale posa con un piede sul water mettendo in mostra le sue gambe e commenta: "Ogni tanto esageriamo", Margherita Zanatta entra in una microscopica toilette pubblica con un amico e mostra una foto ricordo di un momento tanto intimo, mentre Melita Toniolo si diverte a fare smorfie e a giocare con i capelli seduta sulla "tazza"...