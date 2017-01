31 ottobre 2014 Selfie d'amore per le coppie dello showbiz Baci hot per Maddalena Corvaglia e Stef Burns, Eli Canalis e Brian Perri e Nina Moric con il suo Favoloso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:48 - Baci fronte mare, in ascensore, sull'aereo, sulle scale mobili, o di fronte a un romantico tramonto. Quando la passione scoppia scatta il bacio... e con lui un bel selfie di ricordo. Ne sanno qualcosa Maddalena Corvaglia e Stef Burns, Belen e Stefano De Martino, Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Elena Santarelli e Bernardo Corradi. E la lista è ancora lunga...

Chiusi in ascensore con il piccolo Santiago, Stefano e Belen, approfittano di qualche secondo di sali-scendi per scambiarsi un bacio. "Dammene un altro!!! Okay?" scrive Belen sul social, sempre più innamorata del marito. Stesso siparietto per la Santarelli e Bernardo Corradi: "Specchio specchio delle mie brame chi e' la coppia più bella del reame?", domanda Elena sul social mentre appoggia le sue labbra su quelle dell'ex calciatore.



Selfie "al bacio" on the road per Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas: "C'era una volta la mamma più bella del mondo", posta lui teneramente su Instagram.



In vacanza alle Bahamas, davanti a un paesaggio da cartolina, la Corvaglia e Burns si ritagliano un momento tutto per loro, gli sguardi si incrociano e le labbra stanno per unirsi. Il messaggio è chiaro: “I love you! @stefburnsofficial”. Identica location, identico messaggio, ma bacio al tramonto per la Canalis e il neo marito Brian Perri. In America anche Aida Yespica non resiste a dichiarare pubblicamente il suo amore per Roger Jenkins. Tornata la quiete dopo la tempesta, la modella venezuelana pubblica su Instagram un patchwork con le loro foto più romantiche. A suggellare l'immagine la scritta “Te amo”.



Baci ad alta quota per Carolina Marcialis e Antonio Cassano, con tanto di dedica al marito: “Sostanza dei giorni miei.. Sostanza dei sogni miei.. “.



Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi preferiscono immortalare le loro ombre mentre si scambiano tenere effusioni. Il risultato è pur sempre molto romantico. Per Stefano Bettarini e Ylenia Iacono è un bacio... con intruso. Il cagnolino non vuole essere messo in disparte. Baci appassionati per Nina Moric e il suo neo fidanzato Luigi Mario Favoloso e Laura Cremaschi e Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli. Non da meno quello di Eleonora Pedron e Max Biaggi sulle scale mobili.