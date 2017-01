21 marzo 2015 Selfie... al bacio, i vip si scatenano Sequenza hot per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi. Ma sono tanti i volti celebri che scatenano la passione davanti all'obiettivo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:23 - Baci, baci e ancora baci. Sulle guance, appassionati o rubati. Sta di fatto che i nostri vip non si risparmiamo e appena possono se ne scambiano uno, meglio se documentato con il classico selfie. Labbra contro labbra al ristorante per Ciro e Jessica Immobile, al bar per Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia, sulla spiaggia per Lola Ponce e Aaron Diaz...

Quando la passione scoppia, tenerla a freno è difficile. Un bacio può essere un ottimo punto di partenza, ma anche un modo per raffreddare momentaneamente i bollenti spiriti.



Bacio in bianco e nero su Instagram per Francesco Facchinetti che dedica a Wilma Helena Faissol dolci parole: “Siamo opposti che si attraggono, angoli diversi ma con la stessa intensità. Posso girare il mondo ma la mia casa è lì, accarezzato dai tuoi capelli e ubriacato dal tuo profumo. Ho un miliardo di difetti ma ho anche un pregio: sono riuscito a trovare UNA SU UN MILIONE!” .



Elena Santarelli e Bernardo Corradi regalano addirittura una sequenza di baci infuocati mentre ballano stretti uno all'altra. “Love is in the air”, scrive l'attrice sul social. Tenero anche il bacio che il fidanzato e futuro marito di Bar Refaeli le scocca sulla guancia durante una scampagnata tra amici, o quello che Luca Zingaretti dà sulla spalla della sua Luisa Ranieri, in attesa del loro secondo figlio.



Sfidano il freddo della montagna per un bacio sulla neve anche Carolina Marcialis e il suo Antonio Cassano.



Tra un caffè veloce e una cenetta romantica, si sprecano quelli tra la Capriotti e Mobilia, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Ciro e Jessica Immobile, Carolina Marconi e Alessandro Tulli.



Da non perdere anche i baci di Giulia Calcaterra al fidanzato, Asia Nuccitielli alle terme con il suo Federico o quelli di Aurora Ramazzotti per strada con Edoardo Gori.