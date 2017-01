Selfie a clessidra, ecco Kim Kardashian in costume

Un body o un costume semplicissimo nero. Quello che tutte potrebbero avere nell'armadio e che tutte potrebbero permettersi di comprare o indossare. Ma su Kim Kardashian l'effetto è come sempre sensazionale. La socialite è super sexy e, grazie alla dieta ferrea che sta seguendo, le sue forme sono a dir poco perfette. Vita da vespa, fianchi pronunciati e avvolgenti, seno bombastico.

La 35enne regina dei reality adora scattare selfie e mostrare la sua figura a clessidra. Il suo corpo pare disegnato e gli abiti non possono che seguire le sue curve sinuose, morbide, ma eccezionali nella loro rotondità.



Dopo la seconda gravidanza Kim si è messa a dieta e pare che nelle ultime settimane abbia perso ancora più chili modellando la sua silhouette.



Il body nero appare particolarmente scollato (visto il suo seno incontenibile) e sgambato (colpa dei fianchi rotondi in cui è impossibile non perdersi), ma dopotutto è alla portata di tutte.