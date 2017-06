Scollature vertiginose, quando le vip diventano incontenibili

Provocante è un'audace scollatura esibita con disinvoltura. Una regola d'oro che le vip conoscono e a cui si appellano di continuo. Tra le regine del selfie con il seno in primo piano ci sono le ex gieffine Carolina Marconi e Laura Torrisi, ma anche fra le showgirl nostrane la concorrenza è spietata: Anna Tatangelo, Antonella Mosetti, Karina Cascella e Cristina Buccino postano scatti da paura in auto, nel camerino, per strada o prima di una diretta...

Perché attendere l'estate per mostrare il meglio di sé? Tutte hanno studiato le regole del selfie perfetto per lasciare i propri follower a bocca aperta e conquistarne sempre di nuovi. Oltreoceano Amber Rose è incontenibile mentre prova il suo reggiseno senza spalline, ma anche qui in Italia ci difendiamo bene. Il body con scollatura vertiginosa indossato da Karina Cascella merita solo di essere ammirato, così come quello di Carolina Marconi con una canottiera gialla. Sexy e provocanti in nero con il décolleté strizzato sono anche Elisabetta Canalis, Antonella Mosetti e Rosaria Cannavò. Scollatura importante e audace anche per Katia Follesa che non conquista i suoi fan solo per la sua simpatia...



E che dire di Elisabetta Gregoraci mentre ripassa il suo copione, Laura Torrisi in auto, Emily Ratajkowski a Cannes e Barbara d'Urso a bordo piscina? Sfoglia la gallery... ne vedrai delle belle!