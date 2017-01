Sci o slittino, guarda le vip in pista

10:18 - Con gli sci ai piedi o comodamente sedute sullo slittino, le vip si divertono sulla neve. In questi giorni si sono scatenate tutte in montagna tra lunghe passeggiate, sciate sui pendii, relax nelle spa e selfie d'alta quota. Da Martina Colombari pronta per una discesa libera, Alena Seredova impegnata in una risalita a piedi e Simona Ventura divertita e sorridente sul bob a Cortina, ecco una carrellata di vip sulla neve.

Giorgia Palmas è in Liguria e mostra ai suoi follower quanto cambia la scenografia a pochi chilometri di distanza: dal mare, dove sotto il sole si scatta un selfie, ai monti, dove cammina tra cumuli di neve. Alena Seredova si trova nella Repubblica Ceca, dove ha da poco inaugurato un resort di lusso sui monti Giganti: per lei una passeggiata tra la neve tra grandi sorrisi e aria rilassata.



Simona Ventura, agli sci, preferisce lo slittino e così si fa scattare foto social in cui posa sul bob verde pronta per una discesa divertente. “Bianca la neve, bianco il cielo e tutto intorno silenzio” cinguetta la Colombari vestita con una tuta bianca e con gli sci ai piedi.



Elena Santarelli è a Cortina con Bernardo Corradi e il figlio Giacomo. Per lei selfie e giochi sulla neve con il bimbo. Anche il principe Harry si concede una vacanza in montagna: eccolo sugli sci a Verbier.