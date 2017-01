Schiene vip a nudo, quando la seduzione colpisce alle spalle...

Una carrellata di immagini sulle schiene vip per capire quanto può essere sexy quella sezione del corpo che parte dalle spalle e scende fino alla curva del lato B. Scoperte al mare o da una scollatura vertiginosa, o impreziosite da un pendente, piacciono alle donne per sedurre e agli uomini da sfiorare. Tra le star che mostrano la schiena spuntano: Belen, Tatangelo, Afef, Claudia Romani e Valeria Marini.

Schiene ossute e spigolose, muscolose e "morbide", tutte diverse e tutte estremamente sensuali. Come quella di Valeria Marini che la mostra con un vestito scollato fino al lato B, o di Claudia Galanti che la scopre immergendosi in acqua e ancora di Belen che si inarca appoggiata alla finestra. Stuzzicanti con i loro tatuaggi anche le schiene di Care Delevingne e Nina Moric, che la mette a nudo facendo scivolare la maglia. Schiena dritta invece per Alessandra Ambrosio ed Elisabetta Canalis....