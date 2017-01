Scatti "malati" delle vip con la febbre

10:24 - E' arrivato il picco massimo dell'influenza e anche le vip si rifugiano a letto. Non è certo la febbre però a metterle fuori gioco sui social. Anche dal letto di casa, sotto le coperte, con il termometro in mano aggiornano i loro profili. Guarda gli scatti “malati” di Snellenburg, Torrisi, Nargi, Reato e non solo...

Barbara Snellenburg è alle prese con l'aerosol, ovviamente puntualmente selfato. Adelaide De Martino, sorella di Stefano e cognata di Belen, si fotografa sotto le coperte, dove si è rintanata sopraffatta da una brutta febbre. “maledetta febbre” cinguetta Federica Nargi fotografando la scorta di medicine antinfluenzali che ha comprato per scacciare la temperatura alta e i sintomi dei mali di stagione.



Fibromialgia per la povera Asia Argento, che si fa un selfie dolorante e sofferente. E che dire di Alessia Reato? La ex velina posta sui social l'immagine del termometro che sale a 37.8 gradi. Ma la più coraggiosa è sicuramente Laura Torrisi. Sorridente ma imbacuccata nel piumino si fotografa in auto mentre cinguetta: “Al lavoro con la febbre, ma con il sole fuori (finalmente) e comunque sempre dentro”.