Scandalo hacker, Beckham è distrutto ma la famiglia lo consola

Secondo quanto riporta The Sun on Sunday, in alcuni messaggi privati David, ambasciatore dell’Unicef da anni, avrebbe chiesto all'associazione più di seimila sterline per partecipare a un evento: “Non voglio mettere i miei soldi personali in questa causa… questo f.....o denaro è mio”. Ovviamente sono piovute critiche e la popolarità della famiglia è stata messa a dura prova. Il figlio Brooklyn ha prontamente pubblicato sul suo profilo social un'immagine di papà e Harper teneramente abbracciati al tavolo di un ristorante: uno scatto dolcissimo che sottolinea quanto sia amorevole l'ex calciatore, accompagnandolo dalla didascalia di due cuoricini. David ha postato un video di Harper che legge la favola della buona notte, mentre Victoria pensa solo alla sua linea di moda e approfitta dello scandalo che sta coinvolgendo la ex stella della nazionale inglese per sfoggiare abiti.