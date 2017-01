Sbocciano nuove coppie nello showbiz

10:18 - Scoppia il caldo e nascono nuove coppie nello showbiz. Dopo l'amore sbocciato tra Emma Marrone e Fabio Borriello, ecco uscire allo scoperto anche Kelly Brook e Jeremy Parisi, Francesca Chillemi e Stefano Rosso, Cristina Buccino e Andrea Montovoli. Il primo bacio social è quello tra la bombastica Kelly e il modello francese: “Con il mio ragazzo a Parigi” cinguetta lei ufficializzando il rapporto per i follower.

Emma Marrone e Fabio Borriello

Dopo la romantica vacanza a Parigi per la cantante e il fratello del calciatore Marco Borriello, Emma esce allo scoperto con Fabio. Come scrive il settimanale Chi, lei si è presentata nello studio di Amici con Borriello che la coccolava nelle pause del talent. Ora non resta che vedere le foto della coppia insieme. I paparazzi sono avvisati.



Francesca Chillemi e Stefano Rosso

Addio fidanzato americano, l'attrice siciliana ed ex Miss Italia ha un nuovo amore. Lui è Stefano Rosso, figlio di Renzo e ad della Diesel. La coppia sta insieme da diverse settimane. Hanno già condiviso due vacanze: prima a Hong Kong e poi a Cuba. Lo rivelano i profili social di Francesca e Stefano, anche se negli scatti non compaiono mai insieme.



Cristina Buccino e Andrea Montovoli

Che l'intesa tra Cristina e Andrea fosse grande si era già capito. Poi è arrivata un'ulteriore conferma dall'Instagram dei due ex naufraghi che hanno postato foto insieme tenere e dolci. Ora le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiungono un altro tassello nella storia della Buccino e Montovoli. I due sono andati a una festa di compleanno e, prima di rincasare, si sono fermati a chiacchierare insieme, scambiandosi occhiate languide e abbracci focosi davanti ai flash. Niente di ufficiale... per ora.



Kelly Brook e Jeremy Parisi

Tanti cuoricini e un cinguettio inequivocabile: “A Parigi con il mio ragazzo”. Un bacio e tante foto confermano ai follower la storia d'amore tra Kelly Brook e il modello francese Jeremy Parisi.