Sbocciano i primi fiori d'arancio del 2015

12:36 - Sarà quello di Valentina Del Vecchio e Ignazio Abate il matrimonio più chic dell'anno? A giudicare dai preparativi che sta organizzando Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, sì. Ma le loro non saranno le uniche nozze del nuovo anno. Annunciati anche i fiori d'arancio per De Grenet, Fico e Arcuri. E chissà se Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio diranno sì nel 2015...

Samantha De Grenet dopo un lungo periodo di separazione dal marito Luca Barbato, convolerà a nozze in chiesa ancora con lui. Già perché l'amore è tornato più scintillante che mai e dopo il sì pronunciato qualche anno fa in municipio, ora la coppia andrà all'altare. Nozze in vista anche per Raffaella Fico e Gianluca Tozzi. La showgirl e il figlio di Umberto si sono scambiati anelli di fidanzamento e promesse d'amore. Mancano solo i fiori d'arancio.

Pronuncerà il suo primo sì anche Manuela Arcuri. A un anno circa dalla nascita del figlio mattia, l'attrice sposerà Giovanni Di Gianfrancesco.

Matrimonio in vista anche per Alessio Cerci e Federica Riccardi. Il calciatore del Milan ha chiesto la mano alla fidanzata con un brillocco da capogiro a Natale. Lei ha cinguettato: "Presto sposi".