Sauna, massaggi e... flebo: Chiara Ferragni si rimette in forma

La nuova casa a Citylife è pronta, ma prima di entrarci Chiara Ferragni e il piccolo Leone si concedono un lungo fine settimana sul lago d'Iseo per rilassarsi. La fashion blogger – senza Fedez impegnato per lavoro – si regala sauna, massaggi, trattamenti benessere e una bella flebo di vitamine per ricaricarsi. Il programma di remise en forme è fitto, ma tra una seduta di bellezza e l'altra, Chiara ha tempo per coccolare il figlioletto affidato alla tata Rosalba.

Il fine settimana della blogger in Franciacorta comincia sabato pomeriggio con le prime visite e la scheda d'ingresso nella spa, poi via con i trattamenti specifici: un'ora con il personal trainer, un colloquio con il nutrizionista, massaggi linfatici, rimozione del tessuto adiposo con l'applicazione del freddo, ozono-terapia, fotobiomodulazione, fanghi e fitoterapia, massaggio detossinante e non solo.



Chiara non ha certo bisogno di perdere peso, ma le giornate nella spa le daranno sicuramente una sferzata di energia e vitalità. Così carica, potrà dedicare tutte le sue forze agli ultimi preparativi del matrimonio e arriverà a settembre in splendida forma. Sfoglia la gallery e guarda il programma detox di Chiara...