Sarah Stage, post partum da dieci e lode

10:31 - Le sue immagini su Instagram all'ottavo mese di gravidanza, ventre quasi piatto e fisico da urlo, hanno fatto discutere. Poi però Sarah Stage, 30 anni, modella americana e ormai star dei social, ha partorito un bimbo sanissimo e bellissimo di 3,6 Kg. E adesso, a poche settimane dal parto rieccola in lingerie e mentre allatta il bebè... più sexy e in forma che mai.

Gli scatti del suo mini pancino hanno fatto il giro del web per giorni e giorni, raccogliendo milioni di follower e suscitando stupore e polemiche. In molti hanno parlato di un nuovo caso di "mummyrexie" ovvero mamma e anoressia, per indicare una pericolosa ossessione per la linea di alcune madri che pur di non prendere chili in gravidanza si sottopongono a diete ferree e ad un'intensa attività fisica. Ma la bella modella della Costa Rica non si è lasciata intimidire e ha continuato a postare foto in palestra e in lingerie mostrando le sue curve appena arrotondate. E adesso che è diventata mamma e il piccolo James, un bellissimo bambino dai folti capelli scuri è attaccato teneramente al suo seno, Sarah si prende la sua rivincita e posta nuovi scatti: ventre piatto, curve sexy e linea perfetta. Come se nulla fosse successo.