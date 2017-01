Sarah Nile, un boy friend nuovo di zecca per l'ex gieffina

"...Perché alla fine, chi si appartiene si ritrova, anche dopo che ci si è persi quasi del tutto", commenta così Sarah Nile uno scatto social in cui appare sorridente tra le braccia di un misterioso giovanotto. L'ex playmate di Playboy ed ex concorrente del Grande Fratello "presenta" ufficialmente il suo nuovo fidanzato e tra gli hashtag compare più volte la parola #ring, anello. La showgirl napoletana fa sul serio?

Dopo un'estate bollente con Mirko Scarcella, e una serie di scatti ancora più hot a commento delle loro vacanze piccanti inseme, tra i due la love story è finita, senza troppo clamore. Ma solo pochi giorni fa Sarah ha "ufficializzato" la sua nuova relazione con un ragazzo, con il quale pare ci sia stato anche già uno scambio di anelli. Di più non si sa, l'ex gieffina non rivela null'altro, se non che si tratta di qualcuno che appartiene al suo passato, perso e ritrovato. Con grande gioia della bella showgirl napoletana.