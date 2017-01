Sarah Nile, bagno afrodisiaco con seno a vista

Vacanze bollenti per Sarah Nile in Thailandia con il fidanzato. Seduta a bordo piscina con un fiore tra i capelli e un costume intero bianco dalla scollatura vertiginosa si immerge in acqua sfoggiando tutta la sua carica erotica. L'ex gieffina, in un breve video condiviso su Instagram, mette in luce le sue doti (poco) nascoste: dalle curve del seno a quelle del lato B.

Dalla femminilità spiccata, Sarah Nile si diverte a stuzzicare il fidanzato a suon di curve, sguardi provocanti e costume al cardiopalmo. I due non perdono occasione per avvinghiarsi e scambiarsi baci focosi in riva al mare o a bordo piscina. In topless, bikini o in lingerie è una bomba sexy, una sirena tentatrice a cui è difficile resistere.



Lontani dall'Italia e da sguardi indiscreti, tra una gita sul dorso dell'elefante e un'aragosta assaporata in riva al mare, la coppia si regala momenti di grande romanticismo... social.