Sarah Felberbaum, mamma premurosa con il figlio Noah

Tornata in splendida forma fisica a pochi mesi dall'ultima gravidanza (il 3 settembre 2016), la Felberbaum lontana dal set si gode i suoi bambini e qualche uscita in compagnia. E proprio nella capitale, seduta a chiacchierare con un'amica ne approfitta per nutrire con il biberon Noah che prima ancora di essere sollevato per digerire rigurgita tutto il suo pasto sporcando la copertina e il cappotto della mamma. L'attrice, senza farsi prendere dall'ansia, pulisce tutto con grande indifferenza, poi si è alzata ed è entra in un negozio, come mostrano le immagini di Vero. Che sia andata a comprare un cappotto?



Attrice straordinaria di origine anglo-americana, la Felberbaum è mamma anche di Olivia, nata il 14 febbraio 2014.