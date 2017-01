Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, un maschietto in arrivo

Pance a confronto: mamme figlia la mare sul lettino sotto l'ombrellone posano per una foto social. Arriva così la conferma ufficiale della seconda gravidanza di Sarah Felberbaum e la notizia che il fiocco sarà azzurro. La moglie del calciatore Daniele De Rossi cinguetta: “Matching tummies#mummyanddaughter #30weeks#oliviarose #alittleprinceisontheway”.

La Felberbaum mostra il suo pancione al settimo mese e svela che un piccolo principe è in arrivo. Il primo maschietto in casa De Rossi. Il calciatore e Sarah Felberbaum sono in attesa del secondogenito dopo Olivia Rose, 2 anni. Daniele è già papà di una bambina Gaia, avuta dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli.