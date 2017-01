18 giugno 2015 Sarah Altobello posa in lingerie sexy per una giusta causa Ecco gli scatti del backstage di un calendario benefico per il 2016. Alla macchina fotografia: Bruno Oliviero Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:13 - Bruno Oliviero non ha resistito e ha voluto rifotografarla. lei è Sarah Altobello, 25 anni, modella pugliese di Modugno in provincia di Bari, che ai suoi esordi in molti avevano definito la "risposta italiana a Belen". Curve da capogiro, un calendario super hot già pubblicato l'anno scorso e uno in arrivo per il 2016. Eccola negli scatti del fotografo delle dive per il piccante backstage.

Occhi e capelli scuri, un metro e 75 per misure doc: 90-60-90, l'Altobello con la sua bellezza mediterranea è da far girare la testa. E Oliviero lo sa. Gli scatti, in lingerie piccante e tacchi a spillo, sono tutti mozzafiato. Il fotografo delle dive sceglierà i più belli per comporre 12 mesi di bollente sex appeal. I compensi del calendario saranno interamente devoluti in beneficenza ai cani abbandonati di un canile, dove Sarah, che è un'amante degli animali, va spesso. Curve sexy per una giusta causa!