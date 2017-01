Sarah Altobello, Buon Natale sexy

Un metro e 75 per un tris 90-60-90, che non passa inosservato. Sarah Altobello, tra le muse preferite dal fotografo delle dive Bruno Oliviero augura Buon Natale ai suoi fan con una serie di scatti ad alto tasso erotico. La bella modella, che Lory Del Santo ha voluto nella sua web serie The Lady 2 torna a posare (s)vestita per le feste e mostra le sue curve irresistibili.