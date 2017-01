Sarah Altobello, 12 mesi in lingerie

In lingerie o senza nulla addosso, ammiccante, seducente e molto sexy. Per 12 mesi Sarah Altobello accenderà le fantasie di chi vorrà "sfogliarla" nel nuovo calendario che Bruno Oliviero ha preparato con lei. La bella modella pugliese di Modugno in provincia di Bari, 25 anni e curve mozzafiato, è una delle nuove muse del grande fotografo delle dive, che l'ha spogliata per dare vita ad un annuario davvero bollente.