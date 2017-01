28 novembre 2014 Sara Tommasi, un nuovo calendario e una nuova immagine, sexy ma non volgare La showgirl posa per Francesco Baronio per 12 scatti ad alto tasso di eros... senza esagerare Tweet google 0 Invia ad un amico

12:50 - Sensuale e seducente, in lingerie intrigante, in topless, coperto però dalle mani, in body trasparente... Sexy, ma non più volgare ed eccessiva, Sara Tommasi torna in grande stile con un calendario per il 2015 e una nuova immagine "ripulita" dalle esagerazioni del passato. Dietro l'obiettivo un noto fotografo Francesco Baronio. Ecco alcuni scatti e il backstage.

Dopo la "pesante" esperienza nel mondo del porno e i vari pellegrinaggi a Medjugorje, l'ex bocconiana punta quindi tutto su una nuova immagine di sé... Si dà al calcio, agli immobili e alle foto d'autore, affidandosi alle "cure" di un noto fotografo emergente, che firma i 12 scatti del calendario, già noto per aver rinnovato l’immagine di diverse starlette italiane. “Ho accettato volentieri di collaborare con Sara”, dice Baronio, “perché ho apprezzato da subito questa sua versione ‘inedita’: abbiamo condiviso la necessità di dare di lei un’immagine diversa da quella degli ultimi anni: sensuale ma non scottante, bella ma mai volgare”.

E allora eccola in questa versione inedita, provocante sì e irresistibilmente sexy, ma senza mai mostrare un lembo di carne di troppo.

In lingerie, babydoll, sottoveste, in topless coperto o solo in reggiseno, Sara ammicca nelle immagini del backstage e del calendario, senza mai "esagerare" mostrando la sua nuova "verginità".



Il passato sembra davvero ormai solo un brutto ricordo. La Tommasi se l'è lasciato alle spalle e pensa a un rilancio mediatico in tutto stile... uno stile nuovo. Anche sui social. In versione bionda la showgirl posta alcuni selfie allo specchio e cinguetta:"Un regalino ai tanti fans che mi seguono con affetto!!".